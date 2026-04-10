Kocaeli'de otobüs şoförü yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Orhan Haymanalı, yolun karşısına geçmek isterken tereddüt eden yaşlı adama yardımcı oldu.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Maşukiye- Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü güzergahında yolcu taşıyan 255 numaralı otobüse, yaşlı bir adam bindi. Şoför Orhan Haymanalı, ineceği durağa gelince otobüsten inen yaşlı adamın, yolun karşısına geçmek isterken tereddüt yaşadığını görünce harekete geçti. Haymanalı otobüsten indi ve yaşlı adamın karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, o anları ve şoför ile yolcu arasındaki diyaloğu sanal medya hesabından paylaştı. Büyükakın, "Görevinin ötesine geçip gönüllere dokunan kaptanımızı yürekten kutluyorum" dedi. Görüntüler kısa süre içinde sanal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar otobüs şoförünü duyarlı davranışından dolayı kutladı.

