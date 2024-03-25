Güneş patlaması neden olur? Güneş patlaması olursa ne olur?

NOAA, Güneş'te son yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik sistemlerde olası aksaklıklara sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Peki, Güneş patlaması neden oldu? Güneş patlaması olursa ne olur?

GÜNEŞ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Gökbilimciler, Güneş'in her 11 yılda bir tamamladığı sakin veya fırtınalı döngülerin bir parçası olarak, 2019'da 25. döngüsüne girdiğini biliyorlar. Güneş'in şu anda hareketli bir evrede olduğu ve bu durumun birkaç yıl içinde Güneş'teki patlamaların giderek artmasına ve zirve noktasına ulaşmasına neden olabileceği belirtiliyor.

GÜNEŞ PATLAMASI OLURSA NE OLUR?

eomanyetik fırtınalar, Dünya'nın kutup bölgelerindeki atmosferde parlak ışıkların oluşmasına neden olan aurora olaylarına yol açabilir. Kuzey Işıkları ve Güney Işıkları olarak da bilinen bu doğa olayları, görsel bir şölen sunar.