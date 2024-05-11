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Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi!

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Güneş patlaması ve etkileriyle ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? Güneş, son yılların en büyük patlamasını yaşadı. Güneş patlaması, hangi ülkeleri nasıl etkiler ve etkileri nelerdir? 10 Mayıs'ta meydana gelen güçlü patlama sonrasında NASA, patlamayla ilgili fotoğraflar yayınladı. Peki, Güneş patlaması 2024 ne zaman?

Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde ciddi bir jeomanyetik fırtına belirledi ve bu durumun elektronik cihazlar ile elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Güneş patlaması olursa ne olur, elektrikler kesilir mi? Güneş patlaması olunca neler olur?

2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLDU?

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi!

GÜNEŞ PATLAMASI SONUCUNDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLUR MU?

Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtirken ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) uyarı geldi.

Acil durum uyarısında "Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir." ifadelerine yer verilirken, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söylendi.

Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi!

GÜNEŞ PATLAMASI DÜNYAYA ETKİSİ NEDİR?

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

Jeomanyetik fırtınaların aynı zamanda kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği bildirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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