Güneri Cıvaoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Başarılı ve ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli sorularının cevabı araştırılıyor. Gazetecilik kariyerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak başlamıştır.Güneş gazetesinin kurucuları arasında yer alan Cıvaoğlu, burada uzun yıllar genel yayın yönetmenliği görevini de üstlenmiştir. Gazetecilik alanındaki derin deneyimi onu 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesine taşımış, burada köşe yazarlığı yapmıştır. Peki, Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli?

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Nadir Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğmuş Türk gazeteci, televizyoncu ve avukattır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazetecilik kariyerine adım atan Cıvaoğlu, ilk olarak Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş aşamasında sabah haberlerini hazırlayan ekibin bir parçası oldu. Bir süre Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra, Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Güneş gazetesinin kurucuları arasında yer almış ve uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini bizzat yürütmüştür.

1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, aynı dönemde Show TV'de yöneticilik görevini üstlendi. 1996 yılından bu yana Milliyet gazetesinde başyazar olarak görev yapmaktadır. Televizyon kariyerinde ise Kanal D'de ana haber bültenini sundu, ayrıca "Durum" adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra, "Şeffaf Oda" programıyla dikkat çekmiş ve bu program farklı kanallarda da yayınlanmıştır.

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan Güneri Cıvaoğlu, bir dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi. Ablası Sevgi Uluğbay, Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.