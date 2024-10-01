Üye Girişi
Haberler

Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli?

Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneri Cıvaoğlu, Türkiye'deki en tanınmış gazetecilerden ve yazarlardan biridir. Kariyerine 1965 yılında başlamış ve birçok farklı gazete ve dergide çalışmıştır. Aynı zamanda bir televizyon sunucusu olan Cıvaoğlu, birçok farklı konuda yazılar yazmış ve programlar yapmıştır.

Güneri Cıvaoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Başarılı ve ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli sorularının cevabı araştırılıyor. Gazetecilik kariyerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak başlamıştır.Güneş gazetesinin kurucuları arasında yer alan Cıvaoğlu, burada uzun yıllar genel yayın yönetmenliği görevini de üstlenmiştir. Gazetecilik alanındaki derin deneyimi onu 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesine taşımış, burada köşe yazarlığı yapmıştır. Peki, Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli?

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Nadir Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğmuş Türk gazeteci, televizyoncu ve avukattır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazetecilik kariyerine adım atan Cıvaoğlu, ilk olarak Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş aşamasında sabah haberlerini hazırlayan ekibin bir parçası oldu. Bir süre Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra, Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Güneş gazetesinin kurucuları arasında yer almış ve uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini bizzat yürütmüştür.

1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, aynı dönemde Show TV'de yöneticilik görevini üstlendi. 1996 yılından bu yana Milliyet gazetesinde başyazar olarak görev yapmaktadır. Televizyon kariyerinde ise Kanal D'de ana haber bültenini sundu, ayrıca "Durum" adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra, "Şeffaf Oda" programıyla dikkat çekmiş ve bu program farklı kanallarda da yayınlanmıştır.

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan Güneri Cıvaoğlu, bir dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi. Ablası Sevgi Uluğbay, Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.

Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Güneri Cıvaoğlu Türkiye

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli? UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri! 1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 1 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 1 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Bursa hava durumu 1 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa bugün kaç derece soğuk? Ankara hava durumu 1 Ekim | Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });