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Gültekin Ayantaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş kaç yaşında, nereli?

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Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Gültekin Ayantaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş kaç yaşında, nereli?

Gültekin Ayantaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gültekin Ayantaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

GÜLTEKİN AYANTAŞ KİMDİR?

Gültekin Ayantaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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