Gülşah Çomoğlu ne zaman öldü? Gülşah Çomoğlu hangi tarihte, neden öldü?

Gülşah Çomoğlu ne zaman öldü? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan Çomoğlu'nun hastalığı merak ediliyor. Peki, Gülşah Çomoğlu ne zaman öldü? Gülşah Çomoğlu hangi tarihte, neden öldü?

GÜLŞAH ÇOMOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Behzat Ç ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Oyuncu, 38 yaşında 29 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Genç oyuncu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU NE KANSERİ?

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.