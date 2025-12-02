Haberler

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Güncelleme:
Yalova'da çatı katından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ses kaydı dava dosyasına girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger ile aralarında geçen diyalogda kaçış planları yaptıkları ileri sürüldü.

Yalova Çınarcık'ta terastan düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İddiaların merkezinde ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter bulunuyor. Gülter'in daha önce dava dosyasına giren mesajlarda "Annem ölsün" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkmış, iddialara "Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim?" demişti.

"BENİ YAKTIN, BEN DE SENİ YAKACAĞIM"

Soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmiş konuşmalarına ait yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Gülter'in, annesinin ölümünü istediği yönünde mesajlar gönderdiği bilinen yakın arkadaşı Bircan Dülger ile yaptığı konuşma dava dosyasına girdi.

Bahse konu ses kaydında geçen diyalog şöyle:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.

KAÇIŞ PLANI İDDİASI

ATV'de yer alan habere göre, soruşturmada bir başka ses kaydı daha dosyaya girdi. Bu kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yaptığı konuşmada kaçma planı yaptığı iddia edildi.

Gülter'in Ulu'ya, Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği ileri sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, ortaya çıkan yeni ses kayıtlarına ilişkin kısa bir açıklama yaparak, "Konuyla ilgili gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız." ifadelerini kullandı.

