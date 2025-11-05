Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili olarak, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu savcılığa çağrıldı, her iki isim de yeniden ifade verdi.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde, annesiyle aralarında süreklilik arz eden ağır bir husumet olmadığını, ev içi tartışmaların diğer ailelerde olduğu gibi zaman zaman yaşandığını belirtti. Gülter, ifadesinde şunları anlattı: "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi.

"EVE GELME, SENİ İSTEMİYORUM"

İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım. Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik."

"İŞKENCE İDDİALARI YALAN"

Gülter, annesinin kendisi ve kardeşi tarafından işkence gördüğü yönündeki iddiaları reddettiğini; olay gecesi annesinin çok alkollü olduğunu, kendileriyle odaya gelip oynamaya başladığını, daha sonra gardırobun yanında cama dönük oynarken "güm" diye bir ses duyduğunu ve arkasını döndüğünde annesinin düştüğünü gördüğünü söyledi. Soruşturmayı yürüten savcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için tanık ifadelerini aldı; olay yerindeki delil ve bulguların incelemesi sürüyor. Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli işlemler devam ederken, kesin ölüm nedeni ve olayın oluş şekline ilişkin tıbbi ve adli raporların beklenildiği öğrenildi.