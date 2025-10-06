Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu mu? Güllü'nün adli tıp raporu çıktı mı? Güllü öldürüldü mü, intihar mı etti?

Müzik dünyasını yasa boğan Güllü'nün ani ölümü, hem hayranlarını hem de kamuoyunu derin bir şaşkınlığa uğrattı. Peki, ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesine ne sebep oldu? Ölümünün ardındaki gizem hala çözülmüş değil. Adli Tıp raporunun sonuçları nihayet açıklandı ve ortaya çıkan detaylar, Güllü'nün ölümüne dair kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Peki, Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu mu? İntihar mı, kaza mı?

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI MI?

Şarkıcı Güllü'nün vefatı, müzik dünyasında ve kamuoyunda derin bir üzüntü yaratmıştı. Ölümünün ardından soruşturma süreci hızla ilerlerken, en merak edilen konuların başında Adli Tıp raporunun sonuçları geldi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji incelemesi, Güllü'nün vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını ortaya koydu.

Adli Tıp raporu, aynı zamanda Güllü'nün kanında 3.53 promil alkol bulunduğunu da tespit etti. Bu durum, kazaya bağlı düşme olasılığını güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Ailenin avukatı Rahmi Çelik de raporun bu sonucu doğruladığını belirterek, soruşturmanın seyrine dair kamuoyunu bilgilendirdi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Güllü'nün ölüm nedeni uzun süre gizemini korudu. Ancak Adli Tıp raporu, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini işaret ediyor. Raporda, kanında 3.53 promil etanol ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, Güllü'nün reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu düşük dozda tespit edilirken, idrarında ağrı kesici bulundu. İç organ ve mide muhtevasında ise herhangi bir toksik maddeye rastlanmadı. Bu bulgular, ölüm nedeninin intihar veya zehirlenme olmadığını, kazayla düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORUNDAN NE ÇIKTI?

Adli Tıp raporunda yer alan detaylı toksikoloji incelemesi, ölümle ilgili en kritik bulguları içeriyor. Rapor, Güllü'nün:

Kanda alkol (etanol, metanol) oranı,

Göz içi sıvısında alkol seviyesi,

İdrar ve iç organ parçalarında toksik madde taraması,

Sistematik toksikolojik analizleri

gibi kapsamlı kontrollerden geçtiğini ortaya koyuyor. Sonuç olarak, uyuşturucu veya zehirleyici herhangi bir maddeye rastlanmadı. Raporda yer alan bilgiler, Güllü'nün yüksek alkol etkisi altında dengesini kaybederek kazara düşme yaşadığı olasılığını güçlendirdi.

GÜLLÜ İNTİHAR MI ETTİ?

Güllü'nün ölümüne dair kamuoyunda en çok sorulan sorulardan biri, intihar ihtimali oldu. Ancak Adli Tıp raporu ve toksikoloji analizleri, bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Alkol seviyesinin yüksekliği ve kullanılan ilaçların etkisi göz önünde bulundurulduğunda, ölümün intihar kaynaklı olmadığı, kazara düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun kazayla düşme ihtimalini güçlendirdiğini açıklayarak, spekülasyonları da net bir şekilde yanıtladı. Böylece, intihar ihtimali neredeyse tamamen elenmiş oldu.

GÜLLÜ KAZA SONUCU MU ÖLDÜ?

Güllü'nün kaza sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali, hem Adli Tıp raporunda hem de aile açıklamalarında güçlü şekilde destekleniyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in verdiği ifadeye göre, olay günü annesiyle birlikte vakit geçirmiş ve annesinin alkol aldığını gözlemlemiş. Ülkem, annesinin üçüncü şişeye geçtiğini belirterek, yaşanan ani düşme olayını tarif etti.

Raporda belirtilen 3.53 promil alkol seviyesi, ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabilecek bir durum. Bu veriler, Güllü'nün düşerek yaşamını yitirdiği ihtimalini güçlendiriyor ve ölümün kaza sonucu gerçekleştiğini gösteriyor.