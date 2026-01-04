Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Yalova'da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle Türkiye'yi sarsan şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MANİDAR PAYLAŞIM: BİTTİ

Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımında, "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin nedeni ve yapılacak açıklama merak edilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada "Yeni bir delil mi bulundu?" sorularını gündeme getirdi.

Gülter'in paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demiş, Tuğyan, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.