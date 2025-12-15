Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararının ardından anne–kız ilişkisine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE TUTUKLAMA

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlaması yöneltti.

GERİLİMLİ ANNE-KIZ İLİŞKİSİ

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşamına dair dikkat çekici bilgiler de gündeme geldi. Yakın çevresinin aktardığına göre Gülter'in baskın ve isyankâr bir karaktere sahip olduğu, annesi Güllü'nün onaylamadığı bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten Azra adında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Uyuşturucu suçundan cezaevine giren eşinden boşanan Gülter, bu sürecin ardından işinden ayrılarak annesiyle birlikte yaşamaya başladı.

ÇOCUK ALDIRMIŞ

Anne-kız arasındaki gerilimin en önemli nedenlerinden birinin Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hayatı olduğu ifade edildi. Gülter'in son nişanlısının da Güllü tarafından tasvip edilmediği, bu ilişki sırasında hamile kaldığı ve çocuğunu aldırdığı öğrenildi. Güllü'nün bu kürtajdan haberdar olmadığı, nişanlısıyla görüşebilmek için dahi kızının annesinden izin almak zorunda kaldığı ifade edildi.

EVDE BİTEN TARTIŞMALAR

İddiaya göre Güllü, kızının arkadaş çevresine de müdahale ediyor, eve yalnızca Sultan Nur Ulu'nun gelmesine izin veriyordu. Annesini küçük yaşta kaybeden Sultan Nur'un, Güllü tarafından "manevi evlat" gibi sahiplenildiği belirtilirken, anne-kız arasında yaşanan kavgaların sık sık evden kovma ve ardından barışma şeklinde devam ettiği aktarıldı.

TORUN KONUSU DA KRİZ YARATTI

Güllü'nün torunu Azra'ya çok düşkün olduğu, Tuğyan'ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını eleştirdiği ve torunuyla yeterince ilgilenmediğini düşündüğü ileri sürüldü. Güllü'nün ilerleyen süreçte yeniden evlenerek torununu da yanına almayı planladığı iddia edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, aile içi ilişkiler ve geçmişte yaşanan gerilimlerin dosyada önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.