Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Anne-kız arasında özel hayat, ilişkiler ve çocuk aldırma iddiası dahil uzun süredir ciddi gerilimler yaşandığı öğrenildi.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Tuğyan Ülkem Gülter'in hamile kalıp çocuğunu aldırdığı ve annesi Güllü'nün bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.
  • Güllü'nün torunu Azra'ya çok düşkün olduğu ve Tuğyan'ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını eleştirdiği ileri sürüldü.

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararının ardından anne–kız ilişkisine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE TUTUKLAMA

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlaması yöneltti.

GERİLİMLİ ANNE-KIZ İLİŞKİSİ

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşamına dair dikkat çekici bilgiler de gündeme geldi. Yakın çevresinin aktardığına göre Gülter'in baskın ve isyankâr bir karaktere sahip olduğu, annesi Güllü'nün onaylamadığı bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten Azra adında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Uyuşturucu suçundan cezaevine giren eşinden boşanan Gülter, bu sürecin ardından işinden ayrılarak annesiyle birlikte yaşamaya başladı.

ÇOCUK ALDIRMIŞ

Anne-kız arasındaki gerilimin en önemli nedenlerinden birinin Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hayatı olduğu ifade edildi. Gülter'in son nişanlısının da Güllü tarafından tasvip edilmediği, bu ilişki sırasında hamile kaldığı ve çocuğunu aldırdığı öğrenildi. Güllü'nün bu kürtajdan haberdar olmadığı, nişanlısıyla görüşebilmek için dahi kızının annesinden izin almak zorunda kaldığı ifade edildi.

EVDE BİTEN TARTIŞMALAR

İddiaya göre Güllü, kızının arkadaş çevresine de müdahale ediyor, eve yalnızca Sultan Nur Ulu'nun gelmesine izin veriyordu. Annesini küçük yaşta kaybeden Sultan Nur'un, Güllü tarafından "manevi evlat" gibi sahiplenildiği belirtilirken, anne-kız arasında yaşanan kavgaların sık sık evden kovma ve ardından barışma şeklinde devam ettiği aktarıldı.

TORUN KONUSU DA KRİZ YARATTI

Güllü'nün torunu Azra'ya çok düşkün olduğu, Tuğyan'ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını eleştirdiği ve torunuyla yeterince ilgilenmediğini düşündüğü ileri sürüldü. Güllü'nün ilerleyen süreçte yeniden evlenerek torununu da yanına almayı planladığı iddia edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, aile içi ilişkiler ve geçmişte yaşanan gerilimlerin dosyada önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSami Kaya:

YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ MEDYAYA KIZI KAYİL YAPTINIZ taharetlenirken de annesine küfretmiş mi aynı şey sizinde başınıza gelecek o zaman hukuk adalet için ne düşüneceksiniz bakalım…

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yarinki baslik gullunun dustugu camdaki cizik detayi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın çok yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bile aşk yaşadığı söyleniyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarda95 200:

Allah aşkına bu kızın tipini gördükçe kadınlardan soguyorum, üçgen uçurtma , tipini …….

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
title