Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasetin merkezinde dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Gülistan Kılıç Koçyiğit kimdir? DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit kaç yaşında, nereli? Gülistan Kılıç Koçyiğit'in hayatına dair detaylar haberimizde...

DEM PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Türkiye siyasetinde aktif bir figür olarak öne çıkan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bünyesinde Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllardır hem siyasi hem de sivil toplum alanlarında çalışmalar yürüten Koçyiğit, özellikle kadın hakları, demokrasi ve sosyal adalet konularındaki tutumuyla dikkat çekmektedir.

1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan Gülistan Kılıç Koçyiğit, kariyerine sağlık alanında başlamış, ilerleyen yıllarda kamu yönetimi ve sosyoloji gibi disiplinlerde eğitim alarak siyasi alandaki bilgi birikimini derinleştirmiştir.

Siyasi yaşamına Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında adım atan Koçyiğit, 2018 yılında yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'nin Muş 1. sıra adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Görev süresi boyunca özellikle kadınların toplumsal yaşamdaki rolünü güçlendirmeye yönelik girişimleriyle tanınan isim, aynı zamanda demokratik hakların savunulmasında etkin bir rol üstlenmiştir.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan mesleki ve siyasi tecrübesi, onu Türkiye siyasetinde deneyimli ve etkili isimlerden biri haline getirmiştir. Genç yaşlardan itibaren kamu hizmetinde görev alan Koçyiğit, sağlık alanında başladığı kariyerini daha sonra politikaya taşımış, farklı toplumsal alanlarda sorumluluk üstlenmiştir.

Yaşının getirdiği olgunlukla birlikte özellikle TBMM'deki konuşmalarında ve komisyon çalışmalarında deneyim ve bilgi birikimi dikkat çekmektedir. 46 yaşındaki siyasetçi, aktif olarak siyasi çalışmalarını sürdürmekte, DEM Parti içinde önemli görevlerde yer almaktadır.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT NERELİ?

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi doğumludur. Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve köklü bir kültürel geçmişe sahip bir ildir. Koçyiğit'in memleketi Mazgirt, tarih boyunca toplumsal dayanışma ve demokratik değerleriyle bilinen bir yerleşim yeridir. Bu bölgenin sosyal ve kültürel dokusu, Koçyiğit'in siyasal duruşunu ve toplumsal hassasiyetlerini büyük ölçüde şekillendirmiştir.

Kökeninden aldığı dayanışma kültürüyle politikada aktif rol üstlenen Koçyiğit, yerel değerlerle evrensel insan hakları ilkelerini birleştiren bir siyaset anlayışını benimsemiştir. Tunceli'nin toplumsal çeşitliliği ve mücadele kültürü, onun siyasal kimliğinin temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır.