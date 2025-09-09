Gülden Özel kimdir? Gülden Özel neden vefat etti, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

TRT ekranlarının ve radyolarının unutulmaz sesi, yıllarca hafızalara kazınan sunumlarıyla gönüllere taht kuran Gülden Özel hakkında gelen son haberler hayranlarını endişeye sürükledi. Pek çok izleyici ve dinleyici, "Gülden Özel vefat mı etti?", "Neden uzun süredir ortalarda yok?" gibi sorulara yanıt ararken, sosyal medyada yayılan iddialar kafa karıştırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya'da dünyaya gelen Gülden Özel, küçük yaşlardan itibaren Türkçeye ve etkili iletişime duyduğu ilgiyle öne çıktı. Bu tutku, onu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne taşıdı. Ancak onun yolculuğu diplomatik salonlardan çok, mikrofon başında yazılacaktı.

Üniversiteyi başarıyla tamamladıktan sonra TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. İlk görev yeri Ankara Radyosu oldu. Kısa sürede sesiyle dinleyicinin gönlünde taht kuran Özel, ekranlara da geçerek TRT'nin en çok tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Haber bültenlerinden özel yayınlara, seçim programlarından anma törenlerine kadar pek çok önemli yayında görev aldı.

GÜLDEN ÖZEL VEFAT MI ETTİ?

Türk televizyon ve radyo tarihinin unutulmaz isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. TRT'nin yıllarca ekran ve mikrofon başında görev yapan deneyimli spikeri Gülden Özel, hayatını kaybetti. Özel'in vefatı, hem medya camiasında hem de kendisini yıllar boyunca severek izleyen ve dinleyen milyonlarca izleyicide derin bir üzüntü yarattı.

GÜLDEN ÖZEL NEDEN VEFAT ETTİ?

TRT ekranlarının ve mikrofonlarının yıllarca tanıdık sesi olan Gülden Özel, hayatının son döneminde derin bir sessizliğe bürünmüştü. Ekranlardan ve kamuoyundan uzak geçen bu süreç, aslında zorlu bir mücadelenin habercisiydi. Özel uzun yıllardır kanser ile mücadele ediyordu.

GÜLDEN ÖZEL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

TRT ekranlarının hafızalara kazınan sesi, yılların deneyimli spikeri Gülden Özel, 58 yaşında yaşama veda etti. Daha anlatacak çok sözü, aktaracak nice haberi ve yetiştireceği yeni kuşaklar varken, hayat yolculuğu ne yazık ki yarım kaldı.

1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel, Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyici ve dinleyiciler için sadece bir spiker değil, aynı zamanda güvenin, sadeliğin ve duruluğun sembolüydü. Türkçeyi büyük bir özenle kullanan, haberi sadece okumakla kalmayıp hakkını veren bir ses olarak tanındı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Gülden Özel'in cenazesi, 10 Eylül Çarşamba günü, Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.