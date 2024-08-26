Gri pasaportun ne olduğu, kimlerin alabileceği ve nerelerde kullanılabileceği merak ediliyor. Gri pasaportu kimler alabilir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Detaylar haberimizde...

GRİ PASAPORT NEDİR?

Gri pasaport, diğer adıyla hizmet pasaportu, devlet adına yurt dışında resmi bir görevle bulunan kişilere verilen bir pasaport türüdür. Bu pasaport, diplomatik olmayan ancak devlet işleri için yurt dışına gönderilen kişilere, bu görevleri sırasında gerekli olan vize ve diğer kolaylıkları sağlamak amacıyla verilir.

GRİ PASAPORTU KİMLER ALABİLİR?

Gri pasaportu alabilecek kişiler şunlardır:

Devlet Memurları: Resmi bir görevle yurt dışına gönderilen kamu görevlileri.

Belediye ve İl Özel İdareleri Çalışanları: Yurt dışı görevleri kapsamında gönderilenler.

Devlet Tarafından Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler: Burslu veya değişim programları kapsamında devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenciler.

Yurt Dışında Geçici Görevle Bulunanlar: Kamu kuruluşları tarafından yurt dışına geçici görevle gönderilen diğer personel.

Sporcular ve Sanatçılar: Devletin desteğiyle yurt dışına gönderilen milli sporcular veya sanatçılar.

GRİ PASAPORT İLE AMERİKA'YA GİDİLİR Mİ?

Gri pasaport sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) seyahat edebilirler, ancak gri pasaport ABD vizesinden muaf değildir. Amerika'ya seyahat etmek isteyen gri pasaport sahipleri, ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'ndan vize başvurusu yaparak gerekli vizeyi almaları gerekmektedir.