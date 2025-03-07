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Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları saat kaçta açıklanıyor?

Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları saat kaçta açıklanıyor?
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Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Green Card ne zaman açıklanacak ve sonuçlar saat kaçta duyuruluyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları saat kaçta açıklanıyor? İşte detaylar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, her yıl milyonlarca kişi tarafından yapılıyor. 2025 yılı Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?

GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, Green Card başvuru sonuçları genellikle Mayıs ayının ilk haftasında açıklanmaktadır. Örneğin, 2024 yılı Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmiştir.

Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları saat kaçta açıklanıyor?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresinden erişim sağlanabilir. Açılan sayfadaki uyarıyı okuduktan sonra, "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bilgileri doldurduktan sonra "Continue" butonuna tıklayın. Açılan yeni sayfada yönlendirmeleri takip ederek başvuru sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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