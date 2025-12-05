Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltı kararı verildi. Gözaltılar, ünlülere yönelik düzenlenen ikinci dalga uyuşturucu soruşturması kapsamında yapıldı.

BAŞKA İSİMLER DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin yalnızca bu üç kişiyle sınırlı olmadığı, başka tanınmış kişilerin de ifade işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yetkililerden resmi açıklama beklenirken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade ediliyor.

GÖZALTINDAKİ ÜNLÜ SUNUCULARDAN İLK GÖRÜNTÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet'ten ilk görüntü de geldi. Ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

SARIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: BENLİK BİR DURUM YOK

Öte yandan Hande Sarıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş. Endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."