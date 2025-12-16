Göz Seğirmesi Neden Olur?

Veni Vidi Göz Caddebostan hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı; Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu sizler için yanıtlıyor.

Göz kapaklarında istemsiz bir atma, titreme ya da hafif bir kıpırdanma…

Halk arasında "göz seğirmesi" olarak bilinen bu durum, çoğu zaman aniden başlar ve bir anda kişinin dikkatini çeker.

Muayenelerde hastalarımın neredeyse hepsi aynı soruyu sorar:

"Hocam, bu göz seğirmesi kötü bir şeyin habercisi olabilir mi?"

Aslında göz seğirmesi çoğu zaman masum bir durumdur. Ama her belirti gibi, doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Bugün bu küçük ama merak uyandıran konuyu bilimsel bir çerçevede ele almak istiyorum.

Göz Seğirmesi Aslında Nedir?

Göz kapağı kaslarımız, çoğunlukla farkında olmadığımız küçük kas gruplarından oluşur. Bu kaslar, göz yüzeyini korumak ve göz kırpma hareketini düzenlemek için ince bir denge içinde çalışır.

Seğirme dediğimiz hareket ise, bu kasların kontrolsüz ve geçici bir şekilde istemsiz kasılmasıdır.

Tıpta bu duruma miyokimi adını veririz.

Çoğunlukla:

Ağrıya neden olmaz,

Görmeyi etkilemez,

Birkaç saniye veya birkaç gün sürer ve kendiliğinden geçer.

Peki Neden Oluşur? En Sık 5 Sebep

1. Uykusuzluk ve Yorgunluk

Göz seğirmesinin en sık sebebi yeterli uyku alamamaktır. Göz kasları da tıpkı diğer kaslar gibi yorgunlukta tepki verir.

2. Stres

Stres düzeyi arttıkça vücut kaslarında mikro kasılmalar görülür. Göz kapağı bu stresin en hassas yansımalarından biridir.

3. Kafein Fazlalığı

Kahve, enerji içeceği ve çay tüketiminin artması göz kaslarının aşırı uyarılmasına yol açabilir.

Günlük kafein miktarında küçük bir artış bile seğirmeyi tetikleyebilir.

4. Göz Kuruluğu ve Ekran Kullanımı

Uzun süre ekrana bakmak göz kırpma refleksini azaltır. Bu durum hem göz yüzeyini kurutur hem de göz kapağı kaslarında hassasiyete yol açarak seğirmeyi başlatabilir.

5. Mineral Eksiklikleri (Daha Nadir)

Magnezyum ve potasyum eksikliklerinde kaslarda ufak seğirmeler görülebilir. Göz kapağı da bundan etkilenir.

Ne Zaman Ciddiye Almalıyız?

Çoğu seğirme iyi huyludur. Ancak aşağıdaki durumlarda mutlaka bir göz hekimine başvurmak gerekir:

Seğirme haftalarca sürüyorsa,

Göz kapağının tamamen kapanmasına yol açıyorsa,

Seğirme yüzün diğer bölgelerine yayılıyorsa,

Gözde kızarıklık, ışık hassasiyeti veya görmede bozulma eşlik ediyorsa.

Bu durumlar daha farklı nörolojik veya oftalmolojik değerlendirmeyi gerektirebilir.

Evde Ne Yapabiliriz?

Göz seğirmesi yaşayan pek çok hastama önerdiğim küçük ama etkili adımlar şunlardır:

Uykuyu düzenleyin.

Kafeini azaltın.

Ekran molalarını artırın.

Göz çevresine ılık kompres uygulayın.

Göz kuruluğu varsa suni gözyaşı damlaları kullanın (doktor kontrolünde).

Stres yönetimi için nefes egzersizleri veya kısa yürüyüşler deneyin.

Bu basit önlemler çoğu zaman seğirmeyi tamamen ortadan kaldırır.

Göz Seğirmesinin Altında "Kötü Bir Hastalık" Var mı?

Hastaların en çok çekindiği konu budur.

Gerçekte göz seğirmesi, nörolojik hastalıkların belirtisi olma ihtimali son derece düşüktür.

Bununla birlikte:

Bell paralizisi,

Blefarospazm

Hemifasiyal spazm

gibi nadir durumlar göz seğirmesine benzer bulgular verebilir. Ancak bu tablo çok daha belirgin ve kalıcı olur.

Yani günlük hayatta yaşadığımız hafif seğirmeler, çoğu zaman korkulacak değil, düzeltilmesi kolay durumlardır.

Son Söz

Göz seğirmesi, vücudun bize verdiği küçük bir mesajdır.

"Biraz dinlen, temposunu azalt, kendine bak" diyen bir uyarı gibidir.

Bazen sadece bir fincan kahveyi azaltmak, bazen birkaç saatlik iyi bir uyku bu sorunu tamamen çözer.

Göz sağlığı yalnızca görme ile ilgili değildir; yaşam alışkanlıklarımızın bir aynasıdır.

Onu dinlemeyi bilirsek, bize çok şey anlatır.