Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı kararmasına ne iyi gelir? Göz altı morlukları için ne yapılır?

Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı kararmasına ne iyi gelir? Göz altı morlukları için ne yapılır? Göz altı morlukları bir hastalığa mı işaret eder? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Göz altı morluğu ve göz altı kararmasına dair merak edilen konuları detaylıca sizler için derledik.

GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALAR NEDEN OLUR?



Birçok insan gözlerinin altındaki koyu halkaların kendilerini yorgun, yaşlı veya sağlıksız gösterdiğini düşünüyor ancak herhangi bir sağlık problemine işaret etmez.

GENETİK

Bu duruma genetik bir yatkınlığa sahip olmak durumu etkiler. Beyaz olmayan etnik gruplardan olanlar (koyu cilt tonları göz çevresinde hiperpigmentasyona daha yatkındır.)

Aile geçmişi, gözlerinizin altında koyu halkaların oluşmasında da rol oynar. Erken çocuklukta görülen kalıtsal bir özellik olabilir ve yaşlandıkça kötüleşebilir veya yavaş yavaş kaybolabilir.

TİROİD BOZUKLUĞU

Tiroid hastalığı gibi diğer tıbbi durumlara yatkınlık da gözlerinizin altında koyu halkalara neden olabilir.

YORGUNLUK, UYKUSUZLUK, FAZLA UYUMAK

Yorgunluk bu durum için en mantıklı açıklama gibi görünebilir, göz altında koyu halkaları oluşturan bir dizi faktör vardır. Çoğu durumda, endişe nedeni değildirler ve tıbbi müdahale gerektirmezler.

Aşırı uyumak, aşırı yorgunluk veya normal yatma saatinizden birkaç saat sonra uyanık kalmak, gözlerinizin altında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uyku yoksunluğu cildinizin donuk ve solgun olmasına neden olarak cildinizin altındaki koyu renkli dokuların ve kan damarlarının görünmesine neden olabilir.

Uyku eksikliği ayrıca gözlerinizin altında sıvı birikmesine neden olarak şişkin görünmesine neden olabilir. Sonuç olarak, gördüğünüz koyu halkalar aslında şişmiş göz kapaklarınızın oluşturduğu gölgeler olabilir.

YAŞLANMA

Doğal yaşlanma, gözlerinizin altındaki koyu halkaların bir başka yaygın nedenidir. Yaşlandıkça cildiniz incelir. Ayrıca cildinizin elastikiyetini korumak için gereken yağ ve kolajeni de kaybedersiniz. Bu meydana geldikçe, cildinizin altındaki koyu renkli kan damarları daha görünür hale gelir ve gözlerinizin altındaki alanın koyulaşmasına neden olur.

GÖZ YORGUNLUĞU

Televizyona veya bilgisayar ekranına bakmak gözlerinizde önemli derecede zorlanmalara neden olabilir. Bu gerginlik, gözlerinizin etrafındaki kan damarlarının genişlemesine neden olabilir. Sonuç olarak, gözlerinizi çevreleyen cilt koyulaşabilir.

ALERJİLER

Alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik bir reaksiyonunuz olduğunda, vücudunuz zararlı bakterilere yanıt olarak histamin salgılar. Histaminler, kaşıntı, kızarıklık ve gözlerde şişlik gibi rahatsız edici semptomlara neden olmanın yanı sıra kan damarlarınızın genişlemesine ve cildinizin altında daha görünür hale gelmesine neden olur.

Alerjiler ayrıca gözlerinizin etrafındaki kaşıntılı cildi ovalama ve kaşıma isteğinizi artırabilir. Bu eylemler semptomlarınızı kötüleştirebilir, iltihaplanmaya, şişmeye ve kan damarlarının kırılmasına neden olabilir. Bu, gözlerinizin altında koyu gölgelere neden olabilir.

DEHİDRASYON

Dehidrasyon , gözlerinizin altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Vücudunuz uygun miktarda su almadığında, gözlerinizin altındaki cilt donuk görünmeye ve gözleriniz çökük görünmeye başlar. Bunun nedeni, altta yatan kemiğe yakın olmalarıdır.

GÜNEŞE MARUZ KALMA

Güneşe aşırı maruz kalmak, vücudunuzun, cildinize renk veren pigment olan melanin fazlasını üretmesine neden olabilir. Çok fazla güneş - özellikle gözleriniz için - çevredeki ciltte pigmentasyonun koyulaşmasına neden olabilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

İnsanların göz altındaki koyu halkalardan kurtulmak veya görünümünü azaltmak için kullandıkları hem doğal hem de tıbbi olarak reçete edilen bir dizi yöntem vardır. Bu tedavilerin hepsi kalıcı olmasa da, bakım ve tutarlılık ile koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olacaktır.

EVDE ÇÖZÜM - GÖZ ALTI KARARMASINA NE İYİ GELİR?

Koyu göz halkalarının tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Bununla birlikte, bu durumu yönetmeye yardımcı olabilecek bazı ev ilaçları vardır. Daha yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

Soğuk kompres uygulayın . Soğuk kompres şişliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını küçültmeye yardımcı olabilir. Bu, şişkinlik görünümünü azaltabilir ve koyu halkaları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Birkaç buz küpünü temiz bir beze sarın ve gözlerinize uygulayın. Aynı etki için bir el bezini soğuk suyla nemlendirebilir ve 20 dakika boyunca gözlerinizin altındaki cilde uygulayabilirsiniz. Bez ısınırsa veya buz erirse bu işlemi tekrarlayın.

Daha fazla uyuyun. Uykunuzu almak, koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Uyku yoksunluğu cildinizin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirir. Koyu halkaların ortaya çıkmasını önlemek için kendinize yedi ila sekiz saat dinlenme izni verin.

Yastığınızı yükseltin. Uyku yoksunluğu gözlerinin altında şu kara torba üretiminde rol oynayabilir iken, bazen öyle nasıl uyku. Gözlerinizin altında sıvı birikmesini önlemek için başınızı birkaç yastıkla yükseltin, bu da gözlerinizin şişmiş ve şişmiş görünmesine neden olabilir.

Çay poşeti kullanın. Gözlerinize soğuk çay poşetleri uygulamak, görünümlerini iyileştirebilir. Çay, kan dolaşımını uyarmaya, kan damarlarınızı küçültmeye ve cildinizin altında sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilecek kafein ve antioksidanlar içerir. iki ıslatınsiyah veyabeş dakika sıcak suda yeşil çay poşetleri. Onları 15-20 dakika buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra poşet çayları 10 ila 20 dakika kapalı gözlerinize uygulayın. Çıkardıktan sonra gözlerinizi soğuk suyla yıkayın.