Görüntüler İstanbul'un yanı başından
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan soğuk hava, Susuz Yaylası'nda ağaçları buzla kapladı.
AĞAÇLAR BUZLA KAPLANDI
Dondurucu soğukların etkisiyle ağaç dalları buzla kaplanırken, yaylada oluşan manzara dikkat çekti. Beyaz örtüyle kaplanan Susuz Yaylası'nda donan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.