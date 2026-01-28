Haberler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Güncelleme:
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan soğuk hava, Susuz Yaylası'nda ağaçları buzla kapladı.

  • Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, doğayı beyaza bürüdü.
  • İlçenin Susuz Yaylası'nda ağaçlar donarak buz tuttu ve buzla kaplandı.
  • Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İlçenin karla kaplı Susuz Yaylası'nda ağaçlar donarak buz tuttu.

AĞAÇLAR BUZLA KAPLANDI

Dondurucu soğukların etkisiyle ağaç dalları buzla kaplanırken, yaylada oluşan manzara dikkat çekti. Beyaz örtüyle kaplanan Susuz Yaylası'nda donan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Susuz yaylasında böyle bir şey yok nereden uyduruyorsunuz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

