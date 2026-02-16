Haberler

Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Altındere Mahallesi ile Dikmetaş mezrası yoluna ulaşım açılan kar tüneli ile sağlanıyor.

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezine uzak mahalle ve mezralarda ulaşım zaman zaman çığ tehlikesi nedeniyle aksarken, vatandaşlar zorlu şartlarla mücadele ediyor.

MEZRAYA KAR TÜNELİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Son olarak Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına 5 Şubat tarihinde düşen çığın ardından yol ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla çığ kütlesi içerisinde adeta bir tünel açıldı. Açılan bu dar geçit sayesinde mezraya ulaşım kar tünelinin içinden sağlanıyor. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu bölgede vatandaşlar, açılan tünelden geçerek temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine iniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
