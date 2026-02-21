Haberler

Görme engelli dilencinin zabıtayı görünce bir anda gözleri açıldı

Görme engelli dilencinin zabıtayı görünce bir anda gözleri açıldı
Muğla'da görme engelli birinin vatandaşlardan para topladığını gören zabıta ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Zabıtayı görünce aniden gözleri açılan dilenci koşar adım kaçmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansırken dilenciye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandı.

  • Fethiye'de görme engelli numarası yaparak dilenen bir kişi, zabıta ekiplerinin yaklaşması üzerine koşarak kaçmaya çalıştı.
  • Zabıta ekipleri, görme engelli numarası yaparak dilenen kişiyi yakaladı.
  • Yakalanan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandı.

Muğla'da Fethiye Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla özellikle cami önlerinde artış gösteren dilencilik olaylarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Fethiye Merkez Camii önünde görme engelli bir şahsın vatandaşlardan para toplaması dikkat çekti.

ZABITA YAKLAŞINCA KOŞAR ADIM KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler durumdan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Zabıtanın yanına yanaştığını fark eden dilenci, birden bastonunu toparlayarak koşar adım bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Görme engelli numarası yaparak vatandaşların duygularını sömüren şahsın yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.

