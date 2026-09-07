Haberler

Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!

Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Haber Videosunu İzle
Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile İspanya sokaklarında yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz yıl evliliğini sonlandıran Melek Mosso, bir süredir İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmezken sevgilisiyle romantik anlarını da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Çift, son olarak İspanya’nın Galiçya bölgesindeki tarihi Ribadavia sokaklarında baş başa dans etti. Birbirlerine aşkla baktıkları anları kayda alan çiftin romantik görüntüleri dikkat çekti.

“THANKS GOD” NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Melek Mosso, sevgilisiyle yaşadığı bu özel anları kısa bir video haline getirerek takipçileriyle paylaştı. Videonun üzerine “Thanks god” notunu ekleyen şarkıcı, ilişkisine dair mutluluğunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Ahbap soruşturmasında 5. dalga! 53 kişi için operasyon yapıldı, nakit çekilen para inanılmaz

İtirafçılar konuştu, 5. dalga geldi! Nakit çekilen para inanılmaz
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın