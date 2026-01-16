Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Sosyal medyada paylaştığı video ile umreye gidip "reklam yaptığını" düşündüğü kişilere tepki gösteren bir kadın, "Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin" sözleriyle dikkat çekti. Kadın, Mekke ve Medine'nin eskiden "bir ağırlığı" olduğunu söyleyerek, umrenin sosyal medya fenomenleri için "şov alanına" dönüştüğünü savundu.

"FENOMENLERİN ŞOV YERİNE DÖNDÜ"

Kadın, paylaşımında Mekke ve Medine'nin kutsiyetine vurgu yaparak, bazı kişilerin umreyi içerik üretme ve görünürlük artırma amacıyla kullandığını ileri sürdü. "Şimdi sosyal medya fenomenlerinin şov yapma yerine döndü" ifadesini kullanan kadın, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"ETKİLEŞİMİ DÜŞEN UMREYE GİDİYOR"

Videoda, bazı fenomenlerin etkileşimleri düştüğünde umreye giderek bunu sosyal medyada öne çıkardığını savunan kadın, sözleriyle sosyal medyada tartışma başlattı.