Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Umreye gidip bunu sosyal medyada "reklama" dönüştürenlere tepki gösteren bir kadın, Mekke ve Medine'nin eskiden daha büyük bir ağırlığı olduğunu belirterek "Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin. Eskiden Mekke ve Medine denildiği zaman bir ağırlığı vardı. Şimdi sosyal medya fenomenlerinin şov yapma yerine döndü. Etkileşimi düşen umreye gidiyor" dedi.

  • Bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoda, umrenin sosyal medya fenomenleri için şov alanına dönüştüğünü savundu.
  • Kadın, bazı fenomenlerin etkileşimleri düştüğünde umreye giderek bunu sosyal medyada öne çıkardığını iddia etti.
  • Kadının 'Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin' sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Sosyal medyada paylaştığı video ile umreye gidip "reklam yaptığını" düşündüğü kişilere tepki gösteren bir kadın, "Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin" sözleriyle dikkat çekti. Kadın, Mekke ve Medine'nin eskiden "bir ağırlığı" olduğunu söyleyerek, umrenin sosyal medya fenomenleri için "şov alanına" dönüştüğünü savundu.

"FENOMENLERİN ŞOV YERİNE DÖNDÜ"

Kadın, paylaşımında Mekke ve Medine'nin kutsiyetine vurgu yaparak, bazı kişilerin umreyi içerik üretme ve görünürlük artırma amacıyla kullandığını ileri sürdü. "Şimdi sosyal medya fenomenlerinin şov yapma yerine döndü" ifadesini kullanan kadın, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"ETKİLEŞİMİ DÜŞEN UMREYE GİDİYOR"

Videoda, bazı fenomenlerin etkileşimleri düştüğünde umreye giderek bunu sosyal medyada öne çıkardığını savunan kadın, sözleriyle sosyal medyada tartışma başlattı.

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Orası Şov yeri zaten. Zenginlerin gittiği yer. Kuran da öyle diyor, paran varsa gidebilirsin. Yoksa evinde otur. Ne komik

Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Komik olan nedir ..

Haber YorumlarıVEFA:

Millet özgürce gezsin dolaşsın işte.Ben dostum Selman'a güveniyorum. Alkolü serbest bıraktı, Suud kadınlarını da yavaş yavaş ,yobazları alıştıra alıştıra özgürleştiriyor. ABD görmüş, medeniyetten gelen prens başka oluyor tabiii!

Haber YorumlarıVEFA:

Evinde bekar işsiz kendisine, desteğine muhtaç evladı varken , çevresinde muhtaç bir dolu akrabası varken 3 kere 4 kere hacca ya da umreye gidenler, memleketin dövizini oralarda israf edenler var. Ne diyeyim ben, kalbinize göre versin Allah'ınızdan bulun!

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

bence de gitmeyin. kimse gitmesin

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ya siz bu haberleri VEFA denilen siyonist gelsin şov yapsın diye mi yapıyorsunuz ?

Haber YorumlarıUnutmayan adam:

Ne diyo bu kadın ya bi etrafa bak bakim 2026 yılında haremi şerif te ve medinede kameralı tlf yassak zaten sen neyin kafasını yaşıyon

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Süslüman Sülümanı ısırmaz... İsırsa da postunu yırtmaz :))) Hep Makarena Makarena Makarena ;)) Dolgu dudak, yüzünde bir ton makyaj, giydiğinden vücudun her yeri GABAK gibi ortaya çıkmış :))) Maşallah Maşallah hocam

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

