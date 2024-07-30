GORA filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G.O.R.A filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan GORA filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. GORA filmini izleyecek olanların merak ettiği GORA konusu nedir, GORA oyuncuları kimler ve GORA özeti gibi konuları inceliyoruz.

GORA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 17 Kasım 2004 (Fransa)

Yönetmeni: Ömer Faruk Sorak

Devam filmi: A.R.O.G

Film müziğinin bestecisi: Ozan Çolakoğlu

Senaryo: Cem Yılmaz

G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilim kurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.

Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan Türk Filmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan ailesinin bankalarına devlet el koyunca film de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun denetimine geçti. Gösterime girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu'na, bitiş şarkısı ise Sagopa Kajmer'e aittir. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'dur.

Konusu

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan İstanbul'da bir halı satıcısı olan Arif, U.F.O'lar ile ilgili aldatmacalarından uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satmaya çalışarak yaşamını sürdürmektedir. Tesadüfen, diğer dünyalılarla birlikte uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Bu kaçırma, G.O.R.A gezegeninin güvenlik şefi Logar Trihis tarafından, atalarının dünyayı ziyaret ederken gördüğü kötü muameleden dolayı kin güttüğü için gerçekleştirilmektedir.

Uzay gemisinde bulunan Arif, Garaval'ın Arif'e içindeki gücü hissedebildiğini söyleyen ve Arif'e onu aramasını söyleyen bir hologram görüntüsüne rastlar. G.O.R.A'ya inen Arif, kaçmak için fırsat aramaya devam eder ancak defalarca başarısız olur. Mahkûmlar Faruk (Rasim Öztekin) ve Robot-216 (Ozan Güven) ile arkadaşlık kurar. Robot-216, Prenses Ceku'nun (Özge Özberk) yakın bir sırdaşıdır. Logar'ın, Ceku'ya aşık olmamasına rağmen Prenses Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmeyi planladığı ortaya çıkar. Planını gerçekleştirmek için G.O.R.A'ya uzaydan bir ateş topu yollar ve G.O.R.A.'yı kurtarmak şartıyla ödül olarak Prenses ile evlenmek ister. Kral Amir Tocha (Cezmi Baskın), alternatif seçenek olarak kutsal taşları kullanmak ister fakat kılavuzun kaybolması nedeniyle engellendiğinden (kılavuz Logar tarafından çalınmıştır) bu evliliği kabul etmek zorunda kalır. Ancak Logar ateş topunu yok edecek olan silahını ateşleyemeyi beceremeyince, Arif imdada yetişerek, izlediği bir filmdeki sahneyi andıran kutsal taş ritüelini gerçekleştirir, Ceku'yu öpmesi gerektiğini söyler, ateş topunu da yok eder ve gezegeni kurtarır. Logar buna çok sinirlenir, Ceku'nun onunla evlenmesini kabul etmesi için krala şantaj yapar. Bu arada Ceku, annesinden asıl babasının aslında bir dünyalı olduğunu öğrenir.

Arif, Faruk ve Robot-216 ile babasını bulmak için yola çıkar. Ancak yol boyunca Logar'ın adamları araya girer ve Ceku'yu geri alır. Bu sırada Arif, Ceku'nun babasının eski bir tanıdığı olan Garavel ile tanışır. Arif onun yardımıyla güç kazanır ve Ceku'yu kurtarmak için kaleyi işgal eder. Arif, Matrix'i tiye alan bir hamleyle Logar'ı alt eder ve kötü planlarını herkese ifşa eder. Arif ve Ceku birbirlerine çok âşıklardır, Dünya'ya dönerler ve bir çift olarak hayatlarını sürdürürler. Film, çiftin bir otoyolda mutlu bir şekilde yol almasıyla sona erer.

Oyuncu kadrosu

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer - Kuna

Özge Özberk - Ceku Lamtina

Ozan Güven - Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın - Editör

İdil Fırat - Mulu Lamtina

Erdal Tosun - Rendroy

Cezmi Baskın - Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz - Tihulu