Google düzeldi mi? Google'a giriş yapılıyor mu?

Google servislerinde yaşanan erişim sorunları, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı olumsuz etkiledi. Youtube, Gmail ve Google Arama gibi kritik hizmetlerde yaklaşık bir saat süren kesinti yaşandı. Bu durum, kullanıcıların sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme getirmesine neden olurken, konu kısa sürede yoğun şekilde tartışıldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELDİ?

Yaklaşık bir saat boyunca devam eden erişim problemi sonrası Google servisleri tekrar erişime açıldı. Youtube, Gmail, Google Drive ve Google Arama gibi popüler platformlarda yaşanan bu kesinti, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde hissedildi. Kullanıcılar sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu sıkça gündeme getirirken, teknik ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sorun kısa sürede giderildi. Şu anda servisler sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar ise kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında Google servislerinde yaşanan erişim problemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kırık, değerlendirmesinde, "Bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle Bulgaristan başta olmak üzere ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Görünen o ki bölgesel bazlı bir altyapı sorunu söz konusu. Bu tür sorunlar genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Şu anda çok büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Ancak Google altyapısını kullanan diğer sistemlerde de benzer sıkıntılar yaşanabilir," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yaşanan sorunun yerel ve sınırlı bir problem olduğunu, dünya genelinde yaygın bir arızanın söz konusu olmadığını destekliyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN AÇIKLAMA YAPTI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'da yaşanan erişim sorununun ardından sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." ifadelerine yer verdi. Açıklama, dijital altyapıların dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELDİ?

Google servislerinin yanı sıra YouTube platformunda da yaklaşık bir saat süren erişim sorunları yaşandı. Bu süre içinde hem Google'ın ana hizmetlerine hem de YouTube'a erişim sağlamak isteyen kullanıcılar çeşitli sıkıntılarla karşılaştı ve platformlarda kesintiler meydana geldi. Sosyal medyada kullanıcılar durumu yoğun şekilde paylaşarak "Google çöktü mü?" ve "YouTube neden açılmıyor?" gibi sorulara yer verdi.

Teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorunlar kısa zamanda çözüldü ve şu anda her iki platforma da sorunsuz erişim mümkün. Yetkililer, benzer sorunların tekrarlanmaması için altyapı iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kullanıcıların resmi duyuruları takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi bilgilendirmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNU EN ÇOK YAŞAYAN ÜLKELER!

Erişim sorunu bildirilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Hırvatistan

Sırbistan

Romanya

Ermenistan

Hollanda

Almanya

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Google servislerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi. Google, YouTube, Gmail ve diğer hizmetlerde yaşanan kesintilerin bölgesel altyapı sorunlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.