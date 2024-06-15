Gönül Dağı yok mu? 15 Haziran Cumartesi Gönül Dağı neden yok?

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Berk Atan, Hazal Çağlar ve Ege Aydan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yok mu? 15 Haziran Cumartesi Gönül Dağı neden yok?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

15 HAZİRAN CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı.

TRT 1, 15 HAZİRAN YAYIN AKIŞI