Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan Gönül Dağı her hafta izleyicisiyle buluşuyor. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Taner, Ramazan ve Veysel, Ciritçi ile birlikte Bülbül Divanesi'ni aramaya başlar. Taner'in aklına deprem projesiyle ilgili ne gelecektir?

Asuman'ın öğrencisi türkü yarışmasına katılmak ister. Öğrencisine yardım edebilmek için Asuman ne yapacaktır?

Erkan ve Filiz'in ilk buluşması gerçekleşecektir. Bir süre herkesten ilişkilerini gizlemeye karar veren ikili buluşma sırasında kimlerle karşılaşacaktır?

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN

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