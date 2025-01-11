Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Halime ve İrfan'ın nikahının yarım kalmasından ardından üzüntü içinde kalır. Zahide görücü usulü evlenmeye karar verir. Düğün günü geldiğinde neler olacaktır? Veysel kendi adına şirket açıldığını ve yüklü miktarda borçlu gözüktüğünü öğrenir. Kenan'la birlikte eşlerinden gizleyerek bu işin arkasında kimin olduğunu öğrenmeye çalışırlar. İki kardeşin başlarına neler gelecektir? Sefer, Kiraz'ın gitmek istemesinin asıl sebebini öğrenir. Kiraz'ın karşısına çıkan Bekir'e karşı Sefer ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

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