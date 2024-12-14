Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amcaoğulları Muammer'in önceden verdiği bir sözü yerine getirebilmek için Tokat'a doğru yola çıkarlar. Amcaoğulları Tokat'ta neler yaşayacaklardır? Sedef, Kiraz ve Sefer'i yakınlaştırabilmek için plan yapmaya başlar. Sefer bu durum karşısında ne yapacaktır? Rıfat, Mihriban'ı hastaneye yetiştirir. Mihriban tedavi olmaya başlar. Mihriban'ın sonuçlarında ne çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

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