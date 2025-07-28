14 Temmuz 2025'te İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda yaşanan ve halen soruşturma aşamasında olan olay sonrası komaya girdiği belirtilen Göksu Çelebi, 28 Temmuz sabahı yaşamını yitirdi. Göksu Çelebi kimdir? sorusu hem mesleki başarıları hem de özel hayatında yaşanan son olaylarla birlikte daha çok araştırılır hale geldi. Genç avukatın ani ölümüyle ilgili süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, Göksu Çelebi kimdir? Avukat Göksü Çelebi neden öldü?

GÖKSÜ ÇELEBİ KİMDİR?

Göksu Çelebi, 1998 yılında doğdu. Lise eğitimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda tamamladıktan sonra 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Mesleğe Liman Kurman Hukuk Bürosu'nda stajyer olarak başlayan Çelebi, başarılı geçen stajın ardından aynı büroda avukat olarak görev aldı.

GÖKSÜ ÇELEBİ NEDEN ÖLDÜ?

14 Temmuz 2025'te Sarıyer Kireçburnu'nda, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte bulunduğu sırada, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak fenalaştığı ve bilincini kaybettiği belirtilen Çelebi, 28 Temmuz sabahı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.