Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli?
Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler nereli? Detaylar haberimizdedir…
GÖKSEL GÜLER KİMDİR?
Göksel Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.