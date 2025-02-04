Gökhan Yüksel kimdir? Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?

Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987'de İstanbul Kartal'da doğmuştur. Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nda başladı. Lise eğitimini Marmara Eğitim Okulları Özel Fen Lisesi'nde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Yüksel, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa alanında tamamladı. Peki, Gökhan Yüksel'in siyasi kariyeri nasıl başladı? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987'de İstanbul'un Kartal ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlamış, liseyi Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde bitiren Yüksel, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa alanında yapmıştır. Halen Aston Üniversitesi'nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışmasını sürdürmektedir.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Yüksel, 2011 yılında CHP Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, ardından Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2016-2018 yılları arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış ve aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevini de yürütmüştür.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı olan Gökhan Yüksel, seçimleri kazanarak Kartal Belediye Başkanı olmuştur. Bu göreviyle İstanbul'un en genç belediye başkanlarından biri unvanını taşımaktadır.

Gökhan Yüksel, 22 Eylül 2019'da Sibel Doğan ile nişanlanmış ve 18 Haziran 2020 tarihinde evlenmiştir.