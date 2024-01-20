Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Şişli belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Yüksel'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Gökhan Yüksel'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babası aynı zamanda 3 kuşak siyasi geçmişi olan bir ailenin 3. Kuşak siyasetçisidir. Demokrat Parti 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.