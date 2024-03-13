Gökhan Dinçer kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer kaç yaşında?
Gökhan Dinçer kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer kaç yaşında? Gökhan Dinçer, Cumhur İttifakı'nın Bursa-Mudanya Belediye Başkan adayı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Dinçer hakkında daha fazla bilgiye sahip olunması gerekiyor. Kaç yaşında olduğu ve kişisel geçmişi hakkında detaylar araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Gökhan Dinçer kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer kaç yaşında?
GÖKHAN DİNÇER KİMDİR?
- Gökhan Dinçer, 1988 yılında Samsun'da doğdu.
- 2014 yılında Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi.
- 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenen Dinçer, evli ve bir çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.