Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli?
Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Gökhan Açık hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Gökhan Açık'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
GÖKHAN AÇIK KİMDİR?
Gökhan Açık, Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.