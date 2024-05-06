Göbeğiyle dans eden fenomenin serveti ne kadar? Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz kimdir?

Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle fenomen olan Yasin Cengiz'in kazancı ortaya çıktı. Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı yaklaşık 100 bin dolar para kazandığı öne sürüldü. Peki, Göbeğiyle dans eden fenomenin serveti ne kadar? Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz kimdir?

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle fenomen olan Yasin Cengiz'in kazancı ortaya çıktı. Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından olan Eva Elfie Türkiye ziyareti sırasında 'Göbek Reis' olarak fenomen olan Yasin Cengiz ile video çekmişti. Birbirlerine dondurma yediren ikilinin o anları ise sosyal medyada viral olmuştu.

GÖBEĞİYLE DANS EDEN FENOMENİN SERVETİ NE KADAR?

Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.