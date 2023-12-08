Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındığı gündeme gelirken Gizem Bağdaçiçek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gizem Bağdaçiçek kimdir, ve gözaltına alındı mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı?

Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında ve Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

Gizem Bağdaçiçek, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bağdaçiçek, aslen Bulgaristan göçmeni olarak biliniyor.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.