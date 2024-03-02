Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve şimdilerde TRT'nin iddialı dizisi Kod Adı Kırlangıç dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı. Peki, Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı?

GİZEM ARIKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Gizem Arıkan, 2 yıldır aşk yaşadığı Gürkan Felmaur ile nişanlandı. Aile arasında sade bir tören tercih eden oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Gizem Arıkan ve Gürkan Felamur evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında sade bir nişan töreni yaptı. Güzel oyuncu nişanında bebek mavisi ışıltılı midi boy bir elbise tercih etti. Doğal makyajı ve saçıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, nişan sürecinde yaşananları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu nişan takıldıktan sonra yakınlarıyla da karşılık göbek attı.