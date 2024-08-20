Giza Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Dünya'nın yedi harikasından Keops Piramidi kaç yıllık?

Gize Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Diğer adıyla Keops Piramidi kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Giza Piramitleri'nin sırrı ne, neden önemli? Mısır'ın belirleyici bir sembolü ve dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Kahire kenti yakınlarında bulunan Giza Piramidi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

GİZA PİRAMİDİ NEREDE?

Gize Piramitleri, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize bölgesinde yer almaktadır. Bu yapılar arasında:

Keops Piramidi (Khufu ya da Büyük Piramit olarak da bilinir)

Kefren Piramidi

Mikerinos Piramidi

bulunur. Bu üç piramitten yalnızca Keops Piramidi, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilmektedir.

GİZA PİRAMİDİ NE ZAMAN YAPILDI?

Günümüz Kahire kenti yakınlarındaki Gize platosunda bulunan Keops Piramidi, Kral Khufu (M.Ö. 2589-2566) döneminde 20 yıllık bir sürede inşa edilmiştir. Büyük Piramit, 1889'da Paris'teki Eyfel Kulesi tamamlanana kadar, 3.000 yıldan fazla bir süre insan eliyle yapılmış en uzun yapı olarak kalmıştır. Bazı akademisyenler, 1300 yılında İngiltere'deki Lincoln Katedrali'nin bu unvanı aldığını öne sürse de, Büyük Piramit uzun süre bu rekoru elinde bulundurmuştur.

GİZA PİRAMİDİ ÖZELLİKLERİ