Giza Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Dünya'nın yedi harikasından Keops Piramidi kaç yıllık?
Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Giza Piramidi nerede? Dünya'nın yedi harikasından Keops Piramidi kaç yıllık? Giza Piramidi özellikleri neler? Giza Piramidi kimin mezarı? Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de geçen Mısır Piramitleri okurlar tarafından merak ediliyor. Peki Gize Piramitleri'nin sırrı ne, neden önemli?
Gize Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Diğer adıyla Keops Piramidi kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Giza Piramitleri'nin sırrı ne, neden önemli? Mısır'ın belirleyici bir sembolü ve dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Kahire kenti yakınlarında bulunan Giza Piramidi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
GİZA PİRAMİDİ NEREDE?
Gize Piramitleri, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize bölgesinde yer almaktadır. Bu yapılar arasında:
- Keops Piramidi (Khufu ya da Büyük Piramit olarak da bilinir)
- Kefren Piramidi
- Mikerinos Piramidi
bulunur. Bu üç piramitten yalnızca Keops Piramidi, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilmektedir.
GİZA PİRAMİDİ NE ZAMAN YAPILDI?
Günümüz Kahire kenti yakınlarındaki Gize platosunda bulunan Keops Piramidi, Kral Khufu (M.Ö. 2589-2566) döneminde 20 yıllık bir sürede inşa edilmiştir. Büyük Piramit, 1889'da Paris'teki Eyfel Kulesi tamamlanana kadar, 3.000 yıldan fazla bir süre insan eliyle yapılmış en uzun yapı olarak kalmıştır. Bazı akademisyenler, 1300 yılında İngiltere'deki Lincoln Katedrali'nin bu unvanı aldığını öne sürse de, Büyük Piramit uzun süre bu rekoru elinde bulundurmuştur.
GİZA PİRAMİDİ ÖZELLİKLERİ
- Keops Piramidi, 138,75 metre yüksekliğindedir ve Kral Khufu'nun veziri tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Tamamen yontma taşlarla yapılan bu piramit, yaklaşık 25 yılda tamamlanmış ve yapımında 100 bin kölenin çalıştığı tahmin edilmektedir. Khufu, piramidin bir benzeri yapılmasın diye işçileri öldürtmüştür.
- Kefren Piramidi, 136,40 metre yüksekliğinde olup, en önemli özelliği üst kısmındaki koruyucu kaplamanın günümüze kadar ulaşmış olmasıdır.
- Mikerinos Piramidi ise 66,5 metre yüksekliği ile Giza'daki en küçük piramittir. Mikerinos'un oğlu Shepseskaf tarafından tamamlanmış olan bu piramit, kralın kapaksız lahdi ve mumyalanmış tabutunu barındırmaktadır. Defin odası, diğer piramitlerden farklı olarak en alt kısımda yer alır.