Haberler

Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor Haber Videosunu İzle
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da bir mağazada elinde valiz taşıyan bir adamın valizinin altından kan aktığını fark eden Türk vatandaşı bir kadın, olayı cep telefonuyla kaydetti. Genç kadın "Kanım dondu şu anda, umarım düşündüğüm şey değildir. Valizin altından kan damlıyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Japonya'da bir mağazada kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türk vatandaşı bir kadın, mağazada elinde valiz taşıyan bir adamın valizinin altından kan aktığını fark edince yaşadığı şaşkınlığı kameraya kaydetti.

KAN DAMLADIĞINI FARK ETTİ

Görüntülerde kadının mağazaya girdikten sonra elinde valiz bulunan bir kişiyi fark ettiği, kısa süre sonra ise valizin alt kısmından yere damlayan kanı gördüğü anlaşılıyor.

"KANIM DONDU ŞU ANDA"

Durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alan kadın, yaşadığı korku ve şaşkınlığı gizleyemedi. Videoda kadının "Kanım dondu şu anda, umarım düşündüğüm şey değildir. Valizin altından kan damlıyor" sözleri duyuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tartışma yaratırken olayın ne olduğuna ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

sakadat almıştır abartma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş