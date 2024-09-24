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Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?
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Prens dizisinin yazarı ve aynı zamanda başrolü olan Giray Altınok kimdir? Giray Altınok nereli, kaç yaşında? Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Giray Altınok yaptığı açıklamada günümüzde büyük beğeni toplayan Prens dizisinin ilk 8 bölümünü çektikten sonra projeyi 3 yıl boyunca hiçbir yere satamadıklarını belirtti. Şimdilerde ise izlenme rekorları kıran Prens dizisi ile gündemden düşmeyen Giray Altınok kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki Giray Altınok kim?

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Gündemden düşmeyen dizilerden biri olan Prens, Giray Altınok'un yazdığı ve başrolünde kendinin oynadığı bir komedi dizisidir. Bu dizi ile adından sıkça söz ettiren Giray Altınok zaten daha öncede Güldür Güldür ekibinde yer alan, sahnelerde sıkça gördüğümüz isimlerden biriydi. İşte Giray Altınok ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğan Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşerek, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinemaya, Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" filmindeki ressam rolüyle giriş yapan Altınok, daha sonra "Labirent", "Vücut" ve "GDO Kara Kedi" gibi önemli filmlerde yer aldı.

2015 yılında vizyona giren ve Kemal Uçar ile birlikte yazıp başrolünde yer aldığı "Tut Sözünü" filmi, Altınok'un senaryo yazarlığına da adım attığı projelerden biri oldu. 2013 yılında Cansu Diktaş ile birlikte kurduğu "Şaft Tiyatro" ise başarılı yapımlar sahneledi. Tiyatronun "100" isimli ilk oyununun ardından, Altınok'un yazıp yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" oyunu da büyük ilgi gördü.

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

Televizyonda da dikkat çeken bir kariyere sahip olan Altınok, BKM yapımı "Buyur Burdan Bak" adlı komedi programında yer aldı ve Show TV'nin popüler programı "Güldür Güldür Show"da oyunculuk yaptı. Ayrıca, Türk sinemasının unutulmaz klasiği "Hababam Sınıfı" serisinin devam filmi için hem senaryo yazıp hem de filmde rol aldı.

Altınok, son olarak 2023 yılında BluTV'de yayınlanan "Prens" adlı dizide başrol oynayarak dijital platformlardaki başarısını da pekiştirdi.

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

GİRAY ALTINOK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Giray Altınok meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştur. İstanbul İstinye'de yaptıkları bir kır düğünüyle dünya evine girmişlerdir. 21 Eylül 2024'deise Emir ismini verdikleri bir çocukları olmuştur.

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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