Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli? Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?
Ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi soruları gündeme geliyor. Dijital platformda yayınlanan "Prens" dizisiyle popülerliği artan Giray Altınok'un filmleri ve dizileri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giray Altınok kimdir? Son dönemde Prens dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldu. Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli? Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Detaylar haberimizdedir…
GİRAY ALTINOK KİMDİR?
1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadı.
Filmografisi
2011 Kaybedenler Kulübü Ressam Hakan Oyuncu
Labirent Ahmet Oyuncu
Vücut Doktor Oyuncu
2013 G.D.O. KaraKedi Sinan Oyuncu
2014 Tut Sözünü Yalçın Senarist
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Mafya Adamı Oyuncu
2019 Hababam Sınıfı Yeniden Racon Faruk Oyuncu
Aykut Enişte - Senarist
2020 Baba Parası Bekçi Oyuncu
Hanımağa'nın Gelinleri Mustafa Oyuncu
Çatlak Cafer Oyuncu
2021 Bize Müsaade Tekin Senarist, Yönetmen, Oyuncu
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları Racon Faruk Senarist, Oyuncu
Aykut Enişte 2 - Senarist
Zoraki Misafir - Senarist
2022 Bana Karanlığını AnlatOyuncu
2023 Ölümlü Dünya 2 Şenol Oyuncu
Televizyon
2008 Anında Görüntü Show
2013 Aşkın Bedeli Akrep Bilal Oyuncu
2015-2018 Buyur Bi'De Burdan Bak Giray Oyuncu
2019 KurşunOyuncu
2020-2023 Güldür Güldür Show Feridun Oyuncu
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