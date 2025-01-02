Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli? Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı?

Giray Altınok kimdir? Son dönemde Prens dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldu. Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli? Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Detaylar haberimizdedir…

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadı.

Filmografisi

2011 Kaybedenler Kulübü Ressam Hakan Oyuncu

Labirent Ahmet Oyuncu

Vücut Doktor Oyuncu

2013 G.D.O. KaraKedi Sinan Oyuncu

2014 Tut Sözünü Yalçın Senarist

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Mafya Adamı Oyuncu

2019 Hababam Sınıfı Yeniden Racon Faruk Oyuncu

Aykut Enişte - Senarist

2020 Baba Parası Bekçi Oyuncu

Hanımağa'nın Gelinleri Mustafa Oyuncu

Çatlak Cafer Oyuncu

2021 Bize Müsaade Tekin Senarist, Yönetmen, Oyuncu

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları Racon Faruk Senarist, Oyuncu

Aykut Enişte 2 - Senarist

Zoraki Misafir - Senarist

2022 Bana Karanlığını AnlatOyuncu

2023 Ölümlü Dünya 2 Şenol Oyuncu

Televizyon

2008 Anında Görüntü Show

2013 Aşkın Bedeli Akrep Bilal Oyuncu

2015-2018 Buyur Bi'De Burdan Bak Giray Oyuncu

2019 KurşunOyuncu

2020-2023 Güldür Güldür Show Feridun Oyuncu

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