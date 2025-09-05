Giorgio Armani öldü mü?

Armani, Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Privé gibi farklı markalarıyla lüks modayı daha ulaşılabilir kıldı. Bununla da kalmayarak sinema, spor ve otelcilik sektörlerinde de markasını genişletti. Tasarımlarıyla modern stilin öncüsü olan Armani'nin ölümü, modanın yanı sıra tüm sanat ve iş dünyasında da büyük bir boşluk yarattı.

GİORGİO ARMANİ ÖLDÜ MÜ?

Moda dünyasının efsane ismi Giorgio Armani yaşamını yitirdi. 1975 yılında ortağı Sergio Galeotti ile birlikte kurduğu markasıyla dünya çapında büyük bir moda imparatorluğu yaratan Armani, sade ama etkileyici tasarımlarıyla küresel ölçekte bir ikon haline geldi. Milano'da doğan Armani, tıp eğitimini yarıda bırakarak modaya yöneldi. Nino Cerruti gibi önemli isimlerle çalıştıktan sonra kendi markasını hayata geçirdi. Hollywood'un kırmızı halısında sıkça tercih edilen tasarımlarıyla öne çıkan Armani, yıllık cirosu 2.3 milyar euroyu aşan şirketiyle yalnızca bir tasarımcı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının simgesi olarak anıldı.

GIORGIO ARMANI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

91 yaşında hayata gözlerini yuman Giorgio Armani'nin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre ünlü tasarımcının doğal sebeplerden yaşamını yitirdiği ifade edildi. Onun kaybı, moda dünyasında büyük bir boşluk yaratarak hayranlarını ve sektörü derin bir üzüntüye boğdu.

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

11 Temmuz 1934'te Piacenza, Emilia-Romagna'da dünyaya gelen Giorgio Armani, erkek giyimde devrim yaratan İtalyan moda tasarımcısıdır. Başlangıçta tıp eğitimi almasına rağmen, 1957'de askere gitmeden önce bu alanı bırakıp fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladı. Ardından La Rinascente mağazasında vitrin düzenleyici olarak çalıştı. 1961'den 1970'e kadar Nino Cerruti için tasarımlar yaptıktan sonra serbest çalışmaya yöneldi.

1974'te Sergio Galeotti ile birlikte erkek giyim odaklı Giorgio Armani S.p.A.'yı kurdu, bir yıl sonra ise kadın koleksiyonlarını piyasaya sürdü. Kız kardeşi Rosanna Armani de bu süreçte şirkete katıldı. Galeotti'nin 1985'teki vefatı Armani için büyük bir kayıp olsa da marka büyümeye devam etti.

Armani, aynı zamanda futbol tutkunu olarak da biliniyordu. FC Internazionale Milano taraftarı olan tasarımcının 2006 yılında kulübün başkanlığına aday gösterildiği bile konuşulmuştu. Uluslararası alanda ise Richard Gere'in rol aldığı American Gigolo filmi ve birçok Hollywood yıldızının kırmızı halı kıyafetleri sayesinde tanındı. Temiz çizgileri, zarif formları ve minimal tasarımlarıyla modern modanın en güçlü sembollerinden biri haline geldi.