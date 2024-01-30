Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gine sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Gine Müslüman mı? Gine dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

GİNE MÜSLÜMAN MI?

Gine genelinde hakim olan din İslam dinidir. Buna göre nüfusun %85'i islam inancına göre yaşamını sürdürmektedir. İslam topluluğun büyük bir kısmı islamiyeti sünni mezhebine göre yaşamaktadır. Hristiyan dini ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup nüfusun %8'i Hristiyan inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde yerel dinlere inanan %7 dolayında küçük bir topluluk da mevcuttur.