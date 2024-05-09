Ghosting, son dönemde sıkça karşılaşılan bir terimdir ve genellikle ikili ilişkilerde kullanılır. İngilizce kökenli olan bu kelime, bir kişinin diğerine ani ve beklenmedik şekilde iletişimi kesmesini ifade eder. Ghosting, karşıdaki kişiye herhangi bir açıklama yapmadan aniden kaybolmayı ve iletişimi tamamen kesmeyi içerir. Ghostlamak olarak da adlandırılan bu terim, bir ilişkideki bir tarafın diğerini sessizce terk etmesini ifade eder. GHOSTİNG NEDİR? Ghostlamak, ghostladı ne demek? İşte merak edilenler...

GHOSTİNG NEDİR?

Ghosting, arkadaşlık, dostluk, aile, birey, çevre veya aşk ilişkilerinde bir tarafın hiçbir açıklama yapmadan iletişimi aniden kesmesi olarak tanımlanabilir. İngilizce kökenli olan bu terim, "ghost" yani hayalet kelimesinden türetilmiştir.

Dolayısıyla, ghosting uygulayan kişi için artık siz hayaletsiniz, yani yoksunuz anlamına gelir. Bu durumda, yazdığınız mesajlar görülse de cevap alınamaz, aramalar cevapsız kalır. Ghosting'e uğrayan kişi, iletişimin sessizce kesilmesiyle karşılaşır ve bu durum duygusal olarak incitici olabilir.

Ghosting uygulayan kişinin yaptığı eyleme ise ghostlamak denir. Bu terim, ilişkilerde iletişim eksikliğini ve duygusal kopukluğu ifade etmek için kullanılır.

Ghostlamanın psikolojik nedenleri olabileceği gibi, farkına varılan bir durum ya da olay da neden olabilir. Bu terim, her zaman aniden başlamayabilir; örneğin, mesajlara çok geç cevap verilmesi veya çağrılara saatler sonra geri dönülmesi de ghostingin başlangıcı olabilir. Temelde bilinen tek şey, karşı tarafın sizinle iletişim kurmak istememesidir. Ghostlamak, "görmezden gelmek" olarak da adlandırılabilir. Bu durumda, iletişim eksikliği ve duygusal kopukluk ortaya çıkabilir, karşı tarafın isteksizliği ve ilgisizliği hissedilir. Ghosting, ilişkilerdeki anlayışsızlık, iletişim sorunları veya duygusal engellerden kaynaklanabilir.