Op. Dr. Telal Doğruel: Genital estetik diş beyazlatma kadar normal olabilir

Sunucu Melis Yaşar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, jinekolojik cerrahideki son teknolojilerden biri olan vNotes yöntemi, ameliyat sonrası iyileşme süreci ve genital estetik uygulamalarına yönelik toplumsal algı ele alındı. Op. Dr. Telal Doğruel, hem cerrahi hem de psikolojik açıdan kadınların yaşam kalitesini etkileyen bu operasyonların artık çok daha konforlu hale geldiğini ifade etti.

"VNOTES, İZSİZ VE AĞRISIZ BİR CERRAHİ YÖNTEMDİR"

Op. Dr. Doğruel, vNotes yönteminin jinekolojik cerrahide bir devrim yarattığını belirterek, "vNotes, izsiz bir cerrahidir ve yeni bir yöntemdir" dedi. Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda hastaların çok daha az ağrı hissettiğini ve hızlı iyileştiğini aktaran Doğruel, "Jinekolojik cerrahinin bütün ameliyatları vNotes ile yapılabilir" sözleriyle yöntemin kapsamını anlattı.

"GENİTAL ESTETİK, GÜZELLEŞTİRİCİ VE GENÇLEŞTİRİCİ BİR UYGULAMADIR"

Genital estetiğe dair detayları paylaşan Doğruel, "Genital estetik, deformasyon olan genital bölgenin gençleştirilmesi ve güzelleştirilmesidir" açıklamasında bulundu. Bu operasyonların kişisel bir tercih olduğunu vurgulayan uzman, "Genital estetik yaptırmakta herhangi bir sınır yok" diyerek konunun tabulaştırılmaması gerektiğini söyledi.

"BU OPERASYONU EN ÇOK CİNSEL FONKSİYON PROBLEMİ OLAN HASTALAR YAPTIRIYOR"

Doğruel, genital estetik yaptıran kadınların çoğunlukla cinsel fonksiyon problemleri yaşayan kişiler olduğunu belirterek, bu operasyonların özgüven ve yaşam kalitesine doğrudan etki ettiğini ifade etti. "Barbie vajina, pürüzsüz, Barbie bebeklerin görüntüsü gibi vajinayı yapmaktır" sözleriyle toplumda sıkça duyulan kavramı da açıkladı.

"GENİTAL ESTETİK DİŞ BEYAZLATMA YA DA BOTOKS KADAR SIRADAN OLABİLİR"

Kadınların estetik tercihlerini değerlendirirken Doğruel, "Genital estetik operasyonlar diş beyazlatma ya da botoks kadar sıradan olabilir" ifadesiyle bu uygulamaların artık normalleştiğini söyledi. Estetik operasyonların sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da rahatlama sağladığını belirtti.