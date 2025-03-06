GENEL AF ÇIKACAK MI? İnfaz düzenlemesi olacak mı, 10. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler?

İnfaz düzenlemesi olacak mı? Yeni yargı paketi çalışmaları kapsamında, infaz süreleri ve denetimli serbestlik konularında değişiklikler gündeme geliyor. "İnfaz düzenlemesi olacak mı?" sorusu, kamuoyunda sıkça tartışılıyor. 10. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. Paketin içeriği ve maddeleri, hukuk çevreleri ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, şu an için genel af ile ilgili net bir çalışma bulunmuyor. Ancak, 10. Yargı Paketi kapsamında kısmi af ve infaz düzenlemeleri gündemde yer alıyor. Paket, 14 farklı kanunda değişiklik öngören 55 maddelik bir taslaktan oluşuyor. Ceza infaz sürelerinde reformlar, denetimli serbestlik süreçlerinde iyileştirmeler ve mükerrer suçlar için daha sert cezalar gibi düzenlemeler içeriyor.

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşması bekleniyor.