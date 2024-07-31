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Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşındaydı ve nereli? Genco Erkal'ın hayatı...

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Genco Erkal kimdir? Genco Erkal öldü mü, neden öldü? Son zamanlarda gündeme gelen Genco Erkal kimdir ve ne oldu soruları merak konusu oldu. Genco Erkal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmendir. Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan Genco Erkal, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu. Tedavisine devam eden 86 yaşındaki Erkal'dan acı haber geldi. Peki, Genco Erkal kimdir? Genco Erkal öldü mü, ne oldu?

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938 yılında İstanbul'da doğmuştur. 31 Temmuz 2024 tarihinde vefat etmiştir. Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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Genco Erkal kimdir? Genco Erkal öldü mü, ne oldu?

GENCO ERKAL ÖLDÜ MÜ?

Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Genco Erkal kimdir? Genco Erkal öldü mü, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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