Haberler

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Duy Beni dizisinde rol alan İbrahim Yıldız'ın 6 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oyuncu için 0 Rh+ kan ihtiyacı olduğu duyuruldu.

  • Genç oyuncu İbrahim Yıldız, devrilen bir ağacın altında kalarak geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavi altında.
  • İbrahim Yıldız için 0 Rh+ kan ihtiyacı bulunuyor.
  • İbrahim Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan duyuruda, Yıldız için 0 Rh+ kan ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

Kan vermek isteyenlerin ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçerek destek olabileceği ifade edildi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

KAZA GEÇİRİP DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMIŞTI


"Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, geçen günlerde talihsiz bir kaza geçirerek devrilen ağacın altında kalmıştı.

Feci şekilde yaralanan oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 saat süren bir ameliyat geçiren oyuncunun son sağlık durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı:

"İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim. Hepsi geçecek, inanıyorum."

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

Sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa