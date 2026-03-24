Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü

İzmir'de bir minibüste genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen genç, şoförle yaşadığı bıçaklı tartışmanın ardından minibüsçüler tarafından yakalandı. Bir aracın içinde konuşmaya zorlandığı görülen gencin uyuşturucu etkisinde olduğu dikkatlerden kaçmazken, şoförü tehdit eder tavrından eser kalmadığı görüldü.

İzmir'de bir minibüste yaşanan taciz iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre bir yolcu, araçta bulunan bir kadını rahatsız edince duruma minibüs şoförü müdahale etti.

"BEN DAHA İNECEĞİM YERE GELMEDİM"

Görüntülerde şoförün şüpheliye "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdiği, şahsın ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek araçtan inmeye karşı çıktığı anlar yer aldı. Minibüs içinde yaşanan tartışmanın diğer yolcuların da tepkisini çektiği görüldü.

BIÇAĞI KAPIP AŞAĞI İNDİ

Şüpheli şahsın küfürler ederek minibüs şoförünü aşağı çağırdığı görülürken, şoförün yanında taşıdığı bıçağı çıkararak vatandaşların "İnme, aşağı" çağrılarına rağmen aracı durdurup aşağı indiği ve sonrasında tansiyonun git gide yükseldiği görüldü.

ŞÜPHELİYİ MİNİBÜŞÇÜLER YAKALADI

Yaşanan olay infial yaratırken, şüpheli şahsın dolmuşçular tarafından yakalandığı görüntüler de ortaya çıktı.

"BENİM ÖYLE BİR MUHABBETİM OLMADI"

Minibüsün içine alınan uyuşturucu etkisindeki şahsın "Türbanlı bir ablaydı zaten. Ben 'abla' demişim. Kapalıdır yani ağabey. Ki benim öyle bir... Şu ana kadar benim öyle bir muhabbetim olmadı. Ben dedim, 'Ne oldu abla? Sıkıntı mı var?' dedim galiba. Videoda sesim öyle çıkıyor. Orada dedi, 'Sen' dedi, 'bana dokunuyorsun'..." dedi" ifadelerini kullandığı görülüyor.

"AYAKTA DURAMIYORSUN OĞLUM"

Minibüsçülerin ise "Uyuşturucudan ayakta duramıyorsun oğlum. Belindeki ne?" dedikleri duyuluyor.

Erdem Aksoy
